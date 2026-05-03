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L'Inter che verrà

Andrea Paventi

Dopo lo scudetto, la prima mossa della società sarà il prolungamento del contratto di Cristian Chivu, per poi concordare con l'allenatore la strategia da seguire sul mercato. Tra rinnovi, scadenze e una probabile partenza eccellente, per i nerazzurri si prospetta un'estate di cambiamenti, ma senza rivoluzioni

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