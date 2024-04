Le feste scudetto di lunedì 22 e domenica 28 aprile sono state le occasioni perfette per i tifosi interisti di tirar fuori dall'armadio la maglietta preferita, del giocatore a cui si è più affezionati, magari autografata. Per le strade di Milano, non solo tante maglie dei campioni del 2024 o degli eroi del Triplete, ma anche di incredibili meteore, di calciatori ritirati da tempo e di amori traditi che, però, sono stati perdonati. Ma c'è anche chi guarda già al futuro...

Foto di Bernardo Cianfrocca