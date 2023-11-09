 Inter in Champions League, la classifica dei giocatori con più gol | Sky Sport
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Inter in Champions League, i giocatori con più gol: Lautaro ritocca il suo record

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Due gol per Lautaro Martinez nella sfida casalinga di Champions League persa contro il Club Brugge. Una magra consolazione per il Toro è il miglioramento delle sue statistiche da goleador europeo. Lautaro, infatti, era già il miglior bomber della storia nerazzurra in questa competizione, e con questi due gol migliora ulteriormente il suo score

INTER-BRUGES 3-4: HIGHLIGHTS - PAGELLE

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