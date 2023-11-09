Inter in Champions League, i giocatori con più gol: Lautaro ritocca il suo record
Due gol per Lautaro Martinez nella sfida casalinga di Champions League persa contro il Club Brugge. Una magra consolazione per il Toro è il miglioramento delle sue statistiche da goleador europeo. Lautaro, infatti, era già il miglior bomber della storia nerazzurra in questa competizione, e con questi due gol migliora ulteriormente il suo score
INTER-BRUGES 3-4: HIGHLIGHTS - PAGELLE
- Due gol contro il Club Brugge e 27 gol totali in Champions League. Un record, ritoccato. Nessuno come lui nella storia dell'Inter, sia contando la vecchia Coppa dei Campioni che la moderna Champions.
- 27 in Champions + 3 segnati in Europa League: Lautaro Martínez ha raggiunto quota 30 gol con l'Inter nelle grandi competizioni europee.
- Solo Alessandro Altobelli ha realizzato più gol in nerazzurro in queste competizioni (35).
- Partite giocate in Champions con l'Inter: 20
- Media gol: 0,35
- Ruolo: attaccante
- Partite giocate in Champions con l'Inter: 33
- Media gol: 0,21
- Ruolo: attaccante
- Partite giocate in Champions con l'Inter. 44
- Media gol: 0,16
- Ruolo: centrocampista
- Partite giocate in Champions con l'Inter: 56
- Media gol: 0,14
- Ruolo: centrocampista
- Partite giocate in Champions con l'Inter: 25
- Media gol: 0,36
- Ruolo: attaccante
- Partite giocate in Champions con l'Inter: 22
- Media gol: 0,41
- Ruolo: attaccante
- Partite giocate in Champions con l'Inter: 18
- Media gol: 0,50
- Ruolo: attaccante
- Partite giocate in Champions con l'Inter: 23
- Media gol: 0,43
- Ruolo: attaccante
- Partite giocate in Champions con l'Inter: 23
- Media gol: 0,48
- Ruolo: attaccante
- Partite giocate in Champions con l'Inter: 34
- Media gol: 0,38
- Ruolo: attaccante
- Partite giocate in Champions con l'Inter: 26
- Media gol: 0,54
- Ruolo: attaccante
- Partite giocate in Champions con l'Inter: 68
- Media gol: 0,39
- Ruolo: attaccante
- LAUTARO MARTINEZ: 27 gol
- SANDRO MAZZOLA: 17 gol
- ADRIANO: 14 gol
- JULIO CRUZ: 13 gol
- JAIR: 11 gol
- HERNAN CRESPO: 11 gol
- SAMUEL ETO'O: 10 gol
- ROMELU LUKAKU: 9 gol
- DIEGO MILITO: 9 gol
- OBA OBA MARTINS: 9 gol