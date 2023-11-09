Due gol per Lautaro Martinez nella sfida casalinga di Champions League persa contro il Club Brugge. Una magra consolazione per il Toro è il miglioramento delle sue statistiche da goleador europeo. Lautaro, infatti, era già il miglior bomber della storia nerazzurra in questa competizione, e con questi due gol migliora ulteriormente il suo score

INTER-BRUGES 3-4: HIGHLIGHTS - PAGELLE