Sempre più decisivo per l'Inter, con la rete messa a segno contro il Salisburgo l'attaccante argentino è salito sul podio dei migliori marcatori nerazzurri di sempre in Champions superando il connazionale Hernan Crespo. Lautaro ora va a caccia della vetta, che ormai dista soltanto pochi gol: ecco la Top 10 dei migliori bomber nella storia dell'Inter in Champions

