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L'eredità di Kosta Runjaic: cosa lascia il tedesco all'Udinese

Marina Presello

Per il lavoro che ha fatto, per i giocatori che ha saputo valorizzare, per la classifica che è stato in grado di ottenere, non si può parlare di un vero e proprio addio. Perché oggi i bianconeri, grazie ai due anni della sua gestione, sono una squadra più forte e matura rispetto a quando è arrivato

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