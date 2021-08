Nel Cagliari Semplici riparte dalla coppia d'attacco Joao Pedro-Pavoletti. C'è Nandez dal 1', il cui nome è stato al centro del mercato a lungo quest'estate. Prima da titolare in campionato in rossoblù per Strootman e Dalbert. Nello Spezia appena cinque sostituti in panchina per Motta, tra cui due portieri (Zovko e Provedel) e tre di movimento: Mraz, Vignali e il giovane Bertola. Tridente Verde, Gyasi, Colley. Altri nuovi colpi subito dal 1': Hristov e Nikolaou in difesa e Amian in fascia.