Maurizio Sarri torna da ex al Castellani e conquista i primi tre punti della stagione alla guida della Lazio. L’Empoli gioca bene e passa in vantaggio con Bandinelli al 4’. Al 6’ è già 1-1 grazie a un colpo di testa di Milinkovic Savic. La Lazio accelera e va in vantaggio con un diagonale di Lazzari. Gara praticamente chiusa da Immobile su rigore. Da segnalare anche un palo colpito da Bandinelli, il migliore dei suoi, e una traversa di Bajrami nel finale