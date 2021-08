Al Bentegodi il Sassuolo batte il Verona 3-2 grazie alle reti di Raspadori, che sblocca il risultato in contropiede, di Djuricic e di Traore (grande conclusione a giro). All'Hellas, in 10 per tutta la ripresa dopo il rosso a Veloso, non basta la doppietta di uno scatenato Zaccagni. Dionisi inizia con una vittoria la sua avventura in A; esordio amaro "da ex" per Di Francesco

LE PAGELLE