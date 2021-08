Nonostante l’inferiorità numerica per il rosso a Osimhen al 23’, il Napoli trova un successo molto prezioso. La squadra di Spalletti gioca bene anche in 10. Nella ripresa Insigne prima sbaglia un rigore calciando oltre la traversa e qualche minuto dopo si fa perdonare segnando un nuovo penalty accordato per fallo di mano di Ceccaroni. Nella parte finale di gara, Elmas (entrato al posto di Zielinski) segna il 2-0 che regala i primi tre punti di questo campionato al Napoli