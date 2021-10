Aspettando il Napoli giovedì contro il Bologna, la squadra di Pioli vola a +3 in vetta grazie al sesto successo di fila in campionato. A segno per la sua terza gara a San Siro, Giroud non sbaglia al 14' dagli sviluppi di corner. Rientro in campo per Theo Hernandez nella ripresa, dove Tatarusanu salva su Sanabria mentre Praet colpisce la traversa. Il Milan capolista torna in campo domenica sera all'Olimpico contro la Roma

PAGELLE