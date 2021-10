Lo Spezia disputa per la seconda volta di fila un derby ligure, dopo quello con la Samp, ospitando il Genoa nel match che apre la 10^ giornata. Thiago Motta ripropone Nzola dal 1', supportato alle spalle dal tridente Strelec-Salcedo-Gyasi. Ballardini sceglie la difesa a 4, in avanti ci sono Kallon ed Ekuban ai lati di Destro. Diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 alle 18.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD

