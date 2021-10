Probabili formazioni Verona-Juventus

Ilic e Casale non al top, Tudor rilancia Caprari e Simeone dal primo minuto. Allegri non convoca Chiesa, Kean e Ramsey: si rivedono tra i titolari Szczesny, Chiellini e Cuadrado. Maglia per Arthur a centrocampo, in attacco Kaio Jorge insidia Morata. Lo spagnolo resta però il favorito per affiancare Dybala dal 1'

Dopo il turnover di Udine, Tudor presenterà nuovamente Caprari sulla trequarti accanto a Barak: i due saranno gli ispiratori di Simeone , a segno 4 volte domenica scorsa al Bentegodi contro la Lazio. L'allenatore dell'Hellas in conferenza ha confermato che Ilic e Casale non sono al top mentre Frabotta è out. Nella linea a 3 in difesa è possibile la conferma di Sutalo accanto a Ceccherini e Gunter mentre a centrocampo tornerà titolare Lazovic a sinistra, con Faraoni a destra e Tameze riportato al comando delle operazioni insieme a Miguel Veloso.

Juve: out Chiesa, in Szczesny, Chiellini e Cuadrado

Allegri studia diverse novità rispetto alla formazione sconfitta per 2-1 dal Sassuolo: out per affaticamento muscolare Chiesa e Ramsey, le certezze sono i rientri dal 1' di Szczesny, Chiellini e Cuadrado. In difesa potrebbe essere Bonucci il sacrificato, con Alex Sandro al posto dell'infortunato De Sciglio a sinistra e Danilo a destra. Mini-rivoluzione in vista a centrocampo, con la coppia Bentancur-Arthur che potrebbe subentrare tra i titolari a McKennie e Locatelli. Kaio Jorge avrà spazio, ma Morata resta il favorito per far coppia con Dybala dal 1' Torna in gruppo Bernardeschi mentre resta ai box Kean.