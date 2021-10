Si conclude con la sfida dell'Olimpico Grande Torino il sabato dell'11^ giornata di Serie A. Per il match contro la Samp, Juric manda in campo dal 1' Sanabria che vince il ballottaggio con Belotti. Titolare anche Buongiorno e non Rodriguez. D'Aversa ritrova Augello e Bereszynski. Davanti c'è Quagliarella come terminale offensivo. Alle sue spalle Candreva e Thorsby. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD