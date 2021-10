La Juventus non rialza la testa e cade anche al Bentegodi. Vince il Verona 2-1, trascinato da un’altra prova straordinaria di Giovanni Simeone, a segno due volte nel primo quarto d’ora di gioco. Il Cholito sblocca appoggiando in rete a porta vuota dopo la parata di Szczesny su Barak, poi firma il bis con un destro a giro che si infila all’incrocio. La reazione bianconera passa dai piedi di Dybala (traversa) e McKennie, ma la rete dell’americano non basta a evitare il ko ad Allegri

PAGELLE