Serata di grande soddisfazione sia per il Torino che per il 'Gallo' Belotti. La squadra di Juric si impone sulla Samp con un netto 3-0 frutto delle reti di Praet, Singo e proprio di Belotti che festeggia il suo 100° gol in Serie A. Grazie a questa vittoria, il Toro sale a 14 punti, uno in meno della Juventus