Sampdoria in ritiro, D'Aversa: "Sono arrabbiato"

La Samp perde ancora e la società manda la squadra in ritiro da lunedì. D'Aversa: "Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Oggi abbiamo sbagliato tutto e sono molto arrabbiato". La classifica preoccupa: solo due punti dalla zona retrocessione, aspettando i risultati di domenica

Dopo un’altra sconfitta in campionato, la Sampdoria andrà in ritiro a partire dal prossimo lunedì. L’intento è quello di far ritrovare serenità a una squadra i cui risultati non sono soddisfacenti da inizio campionato. Dopo segnali di ripresa a seguito della vittoria ottenuta in casa nel derby contro lo Spezia, per la Samp sono arrivate altre due sconfitte che la stanno facendo risucchiare nelle zone calde della classifica. Il ko di oggi a Torino contro il Toro è stato visto dalla società come un campanello d’allarme che ha spinto il club a prendere questa decisione. Domenica prossima, a Marassi, arriverà il Bologna di Mihajlovic.

D'Aversa: "Prestazione negativa, sono molto arrabbiato" Al termine della partita contro il Torino, ha parlato anche l'allenatore Roberto D'Aversa, che non ha nascosto la sua delusione per la partita dei suoi ragazzi: "Prestazione molto negativa. Subiamo troppi gol. Questo ci deve servire per far capire che dobbiamo cambiare qualcosa. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. La situazione non è drammatica, però sono molto arrabbiato perché arriviamo da due sconfitte, anche se diverse, perché con l'Atalanta c'era stata la prestazione buona, oggi no. Oggi abbiamo sbagliato tutto. Siamo delusi ma ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità"