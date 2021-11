I ragazzi di Sarri vincono 3-0 contro la Salernitana e si portano a ridosso del quarto posto, lasciando gli avversari in zona retrocessione. All’Olimpico sblocca il solito Immobile, a segno di testa, poi è Pedro (in gol per la terza partita di Serie A consecutiva) a siglare il bis dopo aver rubato palla a Gyomber e battuto il portiere sul palo lontano. Nel secondo tempo una traversa per Djuric e un palo per Ribery, poi la chiude Luis Alberto con un destro piazzato

PAGELLE