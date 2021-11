Terza sconfitta di fila per la squadra di D'Aversa, battuta 2-1 dagli emiliani e ora terzultima insieme al Genoa. Palo di Askildsen in avvio, poi Audero nega il gol ad Arnautovic. I gol arrivano tutti nella ripresa: la sblocca Svanberg su assist di Soriano, Barrow manca il raddoppio. Nel giro di un minuto il pari di Thorsby e la rete decisiva di Arnautovic. Prima gioia in trasferta per Mihajlovic che vola a quota 18 punti

PAGELLE