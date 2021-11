Probabili formazioni di Spezia-Torino

Nel Torino torna Belotti dal primo minuto, mentre il giovane Koné sostituisce lo squalificato Pobega e Verdi prende il posto di Praet. Thiago Motta cambia un po' il suo Spezia rispetto a Firenze: ci sono Antiste e Verde. Le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre

Al Picco di La Spezia arriva il Torino di Ivan Juric, dodicesimo in classifica con 14 punti dopo le prime dodici giornate. Lo Spezia di Thiago Motta, invece, è ancora in zona retrocessione, con 8 punti. Reduce dal ko di Firenze (3-0), la squadra di casa dovrà cercare di far punti per smuovere la classifica, ma non sarà facile contro un Toro in forma che cercherà la vittoria per allontanarsi ulteriormente dalle zone calde della Serie A. Calcio d'inizio alle ore 15. Dirigerà l'incontro l'arbitro Orsato.

Tornano Antiste e Verde: la probabile dello Spezia leggi anche Serie A, debutto per il pallone ad alta visibilità Thiago Motta cambia tre giocatori rispetto all'undici di partenza sceso in campo a Firenze contro la Fiorentina, domenica scorsa. In difesa c'è Amian al posto di Ferrer, nella linea dei trequartisti tornano Verde e Antiste al posto di Strelec e Salcedo. Nzola confermato come punta.

SPEZIA (4-2-3-1) probabile formazione: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi; Nzola. All.: Thiago Motta.

Ritorno di Belotti dal 1': la probabile del Torino Un ritorno importante e due cambi forzati per Ivan Juric. Davanti c'è Andrea Belotti, che torna dal 1' dopo più di due mesi (l'ultima volta fu il 28 agosto scorso, Fiorentina-Torino). A centrocampo ci sarà il giovane Koné che sostituirà Pobega, fresco di convocazione in nazionale ma squalificato per somma di cartellini gialli. Assente Praet, perché, come detto da Juric in conferenza stampa, "fatica a recuperare dalle partite": al suo posto è pronto Simone Verdi.