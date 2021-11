Squadre in campo per il riscaldamento

Thiago Motta cerca punti per la classifica e per la sua panchina, troppo pochi 8 punti in 11 giornate. Ritrova Jacopo Sala, che gioca dal 1' a centrocampo. Titolare anche Verde, nel tridente insieme a Nzola e Gyasi. Tra i granata invece gioca Praet, nonostante le parole della vigilia di Juric che probabilmente aveva fatto un po' di pre-tattica ("non è al 100%, al massimo andrà in panchina"). Al posto dello squalificato Pobega si rivede dal 1' Rincon. In difesa Rodriguez vince il ballottaggio con Buongiorno