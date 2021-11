Obbligatorio svoltare alla Dacia Arena per l’Udinese, lontana 9 turni dall’ultima vittoria e reduce dal ritiro imposto alla squadra. Alle 15.00 Gotti sfida il Sassuolo, avanti tre punti in classifica eppure mai continuo in stagione: dopo aver vinto contro Venezia e Juventus, Dionisi è crollato in casa con l’Empoli