Probabili formazioni Genoa-Roma

Sarà la Roma di José Mourinho l'avversario di Andriy Shevchenko nel suo esordio sulla panchina del Genoa . La partita di Marassi, calcio d'inizio ore 20.45, segnerà il ritorno in Italia dell'ucraino, esattamente 4572 giorni dopo l'ultima partita da calciatore in Serie A. Shevchenko cercherà subito di conquistare la vittoria che ai rossoblù manca dal 12 settembre, contro il Cagliari. Di fronte, però, ci sarà una Roma che vuole cancellare gli ultimi due ko consecutivi per riprendere la marcia nei piani alti della classifica.

La probabile formazione del Genoa

Ancora diversi dubbi di formazione per Shevchenko che deve fare i conti con una lunga lista di assenti. La certezza riguarda il modulo, il 3-5-2, unica soluzione tattica provata in settimana. In difesa non c'è Criscito, ma è possibile il recupero di Vanheusden: se non dovesse farcela pronto Biraschi per completare il terzetto con Masiello e Vasquez. A centrocampo ballottaggio sulla corsia di destra tra Sabelli e Ghiglione, mentre a sinistra ci sarà ancora Cambiaso. Senza Caicedo e Destro, l'unico certo di un posto in attacco è Pandev. Al suo fianco giocherà uno tra Bianchi e Buksa.