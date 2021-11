Il debutto di Shevchenko sulla panchina del Genoa è complicato dalle assenze per infortunio: il capitano rossoblù Mimmo Criscito ha riportato una lesione all’adduttore destro. Out anche Felipe Caicedo: trauma distrattivo di basso grado al muscolo semitendinoso destro

Brutte notizie per Shevchenko, pronto all'esordio da allenatore in Serie A per la sfida di sabato sera a Marassi contro la Roma di Mourinho. Al forfait di Mattia Destro, già assente contro l'Empoli, si sono aggiunti quelli del capitano, Domenico Criscito, e di Felipe Caicedo. Fermati da un problema muscolare nel corso dell'allenamento di martedì, i due giocatori hanno conosciuto l'esito degli esami, diffuso dalla società con una nota ufficiale.