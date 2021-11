Verona-Empoli, probabili formazioni

Tudor con Simeone in attacco supportato da Barak e Caprari, in mezzo al campo Tameze al fianco di Miguel Veloso. Tanti dubbi di formazione per Andreazzoli, che avrà l'intera rosa a disposizione Condividi

Il primo dei due anticipi del lunedì si giocherà allo stadio Bentegodi, con l'Hellas Verona che ospiterà l'Empoli. Gara importante per i gialloblù, che vogliono proseguire una striscia positiva che dura già da quattro partite e che ha visto la squadra di Tudor chiudere con l'ottimo pareggio di Napoli prima della sosta per le nazionali. L'Empoli, però, sta facendo altrettanto bene ed è a 16 punti proprio come il Verona. La squadra di Andreazzoli ha ottenuto 4 punti nelle ultime due giornate, grazie al successo in casa del Sassuolo e al pareggio contro il Genoa.

La probabile formazione del Verona leggi anche Serie A, le partite di oggi: calendario e orari Igor Tudor sarà regolarmente in panchina dopo aver smaltito il Covid e conferma il suo solito 3-4-2-1. Il reparto offensivo non si tocca, anche perché bisogna fare i conti con l'assenza di Kalinic (squalificato al pari di Bessa). Simeone è in gran forma e guiderà l'attacco, con Barak e Caprari alle sue spalle. A centrocampo è recuperato Ilic, ma al fianco di Miguel Veloso dovrebbe esserci Tameze, con Faraoni e Lazovic esterni. In difesa il terzetto formato da Ceccherini, Günter e Dawidowicz davanti a Montipò. VERONA (3-4-2-1) La probabile formazione: Montipò; Ceccherini, Günter, Dawidowicz; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Caprari, Barak; Simeone. All. Tudor