Serie A, le partite di oggi

Tante emozioni tra sabato e domenica, ma il tredicesimo turno di campionato non è ancora finito. Due match ci aspettano nel monday night di Serie A. Si parte alle ore 18.30, con due delle principali sorprese di questa prima parte di stagione che si affrontano al Bentegodi: il Verona di Tudor ospita l'Empoli di Andreazzoli, appaiate in classifica a 16 punti e con l'obiettivo di fare un ulteriore passo avanti verso la salvezza e avvicinarsi addirittura alle zone europee della classifica. Alle 20.45, un'altra sfida tra due squadre con lo stesso punteggio: quota 14 sia per il Torino che per l'Udinese, alla ricerca di una vittoria per allontanarsi dalle posizioni pericolose.