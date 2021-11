Probabili formazioni Inter-Napoli

Inter, Correa favorito su Dzeko in attacco

leggi anche

Inzaghi: "Serve di più negli scontri diretti"

Un solo grande dubbio per Simone Inzaghi e riguarda l’uomo che affiancherà Lautaro Martinez in attacco. Dopo aver saltato le gare con la Bosnia per infortunio Dzeko ora sta bene e si è allenato regolarmente in gruppo, ma l’allenatore nerazzurro deciderà solo dopo la rifinitura se rischiarlo e farlo partire dall’inizio, visto anche l’impegno in Champions con lo Shakhtar di mercoledì. Al momento, però, il favorito per la maglia da titolare è Correa. Per il resto difesa a tre con Skriniar, Ranocchia e Bastoni, con Darmian esterno di centrocampo di destra e Perisic a sinistra, in mezzo Barella, Brozovic e Calhanoglu.