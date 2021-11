Torino-Udinese, probabili formazioni

Ballottaggio Pjaca-Linetty per Juric, che lancia Belotti dal primo minuto in attacco. Tre dubbi, invece, in casa Udinese: Deulofeu e Pussetto si giocano una maglia da titolare sulla trequarti

Un ballottaggio importante per Ivan Juric riguarda la trequarti: Pjaca si gioca una maglia da titolare con Linetty per affiancare Brekalo alle spalle di Belotti. Indisponibile, invece, Praet. A centrocampo spazio per la coppia formata da Lukic e Pobega , con Singo e Ola Aina sugli esterni. In difesa non c'è Ricardo Rodriguez, mentre Djidji dovrebbe giocare con una mascherina protettiva dopo il recente intervento al naso. A completare la linea a tre davanti a Milinkovic-Savic ci saranno Bremer e Buongiorno.

La probabile formazione dell'Udinese

L'unico assente per Gotti sarà Makengo, squalificato dopo l'espulsione subita contro il Sassuolo. In mezzo al campo dovrebbe esserci quindi spazio per Jajalo, in vantaggio rispetto ad Arslan. L'altro ballottaggio sulla linea di centrocampo riguarda la fascia destra, dove Molina si gioca una maglia con Perez. Per il resto ci saranno Walace e Udogie a completare la linea a quattro. In difesa ci sarà il terzetto formato da Becao, Nuytinck e Samir davanti a Silvestri. In avanti il punto di riferimento sarà Beto, alle sue spalle ci sarà sicuramente Pereyra mentre Deulofeu e Pussetto si giocano una maglia da titolare.

UDINESE (3-4-2-1) La probabile formazione: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Jajalo, Walace, Udogie; Pereyra, Deulofeu; Beto. All. Gotti