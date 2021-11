È il giorno del derby al Castellani, sfida tra Empoli e Fiorentina separate da 5 punti in classifica. Azzurri a caccia di una vittoria in casa che manca da due mesi, digiuno identico in trasferta per i viola che inseguono il salto provvisorio al 5° posto. Da ricordare come la squadra di Italiano non abbia ancora pareggiato in stagione