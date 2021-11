La Juventus ha ottenuto solo due successi nelle ultime nove sfide, dal 2017 in avanti, contro l’Atalanta in Serie A (6 pareggi, 1 sconfitta), dopo aver vinto 13 partite di campionato consecutive (striscia più lunga di sempre contro una singola avversaria per i bianconeri nel massimo campionato) - contro nessuna squadra la Vecchia Signora ha avuto una media punti così bassa nel periodo (1.3).