JUVENTUS-FIORENTINA 1-2 (Coppa Italia, semifinale di andata, stagione 2014-15, 5 marzo 2015)



Dopo un 2013-14 senza sconfitte in casa (e 19 vinte su 19 in campionato), ecco la prima vittoria viola allo Stadium. Quella volta decise la partita uno straordinario Momo Salah. In rosa (ma non entrò in campo), c'era anche Borja Valero, titolare nell'ultimo Juve-Fiorentina. Al ritorno i bianconeri vinceranno 0-3 conquistando la finale.