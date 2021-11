Probabili formazioni di Sampdoria-Verona

D'Aversa ne cambia due, Tudor uno solo. Tra i blucerchiati, torna Yoshida, mentre a centrocampo Adrien Silva è favorito per partire dal 1'. Nell'Hellas c'è Lazovic al posto di Casale, che può comunque scalare nella linea a tre dei difensori. Di seguito, le probabili formazioni delle due squadre SERIE A, TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

La Sampdoria vuole continuare ad allontanarsi dalla zona retrocessione, l'Hellas Verona sogna l'Europa dopo la cura Tudor. Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova si affrontano due squadre che vivono momenti diversi in questa stagione, ma entrambe giocheranno per vincere e lo spettacolo non dovrebbe mancare. Il calcio d'inizio è previsto per le 15: ad arbitrare l'incontro ci sarà Maggioni. Di seguito, tutte le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre.

Samp: D'Aversa ne cambia due leggi anche D'Aversa: "Siamo ancora in mare aperto" Due cambi in vista nella Samp di D'Aversa rispetto all'undici di partenza con cui i blucerchiati erano scesi in campo nel match di Salerno dello scorso weekend. In difesa torna Yoshida, che si prende di nuovo il posto al centro della difesa. A centrocampo c'è Adrien Silva, che si prende una maglia da titolare in mezzo al campo, mandando Thorsby sulla fascia sinistra. Davanti, l'intoccabile coppia Quagliarella-Caputo.

SAMPDORIA (4-4-2) probabile formazione: Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Thorsby; Quagliarella, Caputo. All. D'Aversa.

Tudor conferma quasi tutti: la probabile dell'Hellas leggi anche Serie A, il calendario della 14^ giornata Il Verona di Tudor si presenta a Genova come una delle squadre più in forma del campionato. L'allenatore croato, rispetto alla vittoria di Empoli, va verso un solo cambiamento: sulla corsia di sinistra della linea dei centrocampisti, il favorito è Lazovic rispetto a Casale (che insidia anche Ceccherini per un posto nella linea dei tre difensori). Davanti tutto confermato: dietro a Giovanni Simeone ci sono Barak e Caprari.