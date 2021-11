Serie A, il calendario della 14^ giornata

Torna il campionato, con il programma della quattordicesima giornata: si partirà venerdì con lo scontro salvezza Cagliari-Salernitana, si proseguirà sabato con Juventus-Atalanta e Venezia-Inter e si concluderà domenica con in campo Milan e Napoli, entrambe in casa e rispettivamente contro Sassuolo e Lazio

Archiviata la tre giorni di coppe europee, torna il campionato con la quattordicesima giornata. Si partirà venerdì, con la sfida salvezza tra Cagliari e Salernitana, un match che somiglia già a un'ultima spiaggia per le due squadre appaiate all'ultimo posto della classifica a quota 7 punti (fischio d'inizio alle ore 20.45, diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). Sabato sarà invece la giornata di Juventus-Atalanta, scontro diretto in zona Champions League, ma non solo. Alle 20.45, l'Inter di Simone Inzaghi farà infatti visita al sorprendente Venezia di Zanetti (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). Domenica che si aprirà con lo scontro salvezza tra Udinese e Genoa (fischio d'inizio ore 12.30, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) e proseguirà con le due squadre in testa alla classifica in campo: il Milan alle 15 contro il Sassuolo, mentre il Napoli chiuderà alle 20.45 contro la Lazio.