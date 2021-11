Spezia-Bologna 0-1: video, gol e highlights

Colpo del Bologna a La Spezia: la squadra di Mihajlovic vince e si avvicina alle posizioni Europa. In avvio palo scheggiato da Arnautovic, poi un palo pieno di Barrow e un altro (esterno) ancora di Barrow. Tante occasioni rossoblù, poi Nzola alza il braccio in barriera su una punizione e concede il rigore che proprio Arnautovic trasforma all'83'. Era dal 2002/03 che il Bologna non otteneva almeno 21 punti nelle prime 14 giornate di Serie A

