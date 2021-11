La sfida della Dacia Arena tra l'Udinese e la squadra di Shevchenko termina 0-0. I padroni di casa recriminano in particolare per il legno colpito da Beto a 10' dal termine, mentre per i rossoblù la migliore occasione capita sui piedi di Ekuban che, a tu per tu con il portiere, conclude a lato. Il Genoa prolunga a 11 la serie di partite consecutive senza vittorie