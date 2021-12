Al Bologna basta un gol di Svanberg dopo 35’ per battere la Roma e riagganciare Juventus e Fiorentina in classifica. I giallorossi vedono invece allontanarsi il quarto posto, ora distante 6 punti. Mihajlovic perde Arnautovic dopo 15’ per un infortunio muscolare. Nella Roma gialli pesanti per Abraham e Karsdorp, che erano diffidati e salteranno il big match contro l’Inter

PAGELLE