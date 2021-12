Dopo le sconfitte con Fiorentina e Sassuolo, il Milan ha bisogno di ritrovare il successo in campionato e sfida l'ex Andryi Shevchenko. Pioli cambia e manda in campo Messias con Krunic insieme a Brahim Diaz e Ibrahimovic. In difesa torna Tomori. Sheva manda in campo Ekuban con Bianchi in attacco. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD