Prova di grande carattere del Milan che si lascia alle spalle le due sconfitte consecutive in campionato e batte il Genoa 3-0 a Marassi. Match aperto da una bella punizione di Ibra. Poi è show di Messias che segna di testa il raddoppio e nella ripresa chiude la gara con un sinistro all'angolino. Unica nota stonata per i rossoneri l'infortunio al ginocchio occorso a Kjaer in avvio di gara

LE PAGELLE