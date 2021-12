Probabili formazioni Torino-Empoli

Juric punta su Zima e Buongiorno in difesa, mentre in avanti c'è Sanabria; Andreazzoli schiera Romagnoli, mentre Di Francesco è in vantaggio nel ballottaggio con Cutrone. Le probabili formazioni

Torino, Zima e Sanabria dal primo minuto

vedi anche

Toro, con l'Empoli maglia speciale per i 115 anni

In difesa non c’è l’infortunato Djidji, con Bremer spazio a Zima e Buongiorno. A destra Ola Aina – avanti nel ballottaggio con Izzo – verso una maglia da titolare, sul lato opposto c’è ancora Vojvoda, mentre in mezzo agiranno nuovamente Lukic e Pobega. Abbondanza sulla trequarti, dove accanto a Brekalo dovrebbe spuntarla Praet, anche se Linetty e Pjaca restano in corsa per scendere in campo dal primo minuto. In attacco assente Belotti (torna a febbraio), a sostituirlo sarà Sanabria.