Serie A, 15^ giornata: curiosità e statistiche

Neanche il tempo di archiviare la giornata appena conclusa, che è già tempo di concentrarsi sul turno infrasettimanale. Sarà la giornata che vedrà Andriy Shevchenko affrontare il "suo" Milan, per la prima volta da allenatore: questa e altre curiosità sulle dieci partite in programma

Atalanta-Venezia, martedì 30 novembre, ore 18.30

L’Atalanta ha vinto 10 delle 18 sfide di Serie A giocate contro il Venezia (5N, 3P) e le ultime tre in ordine di tempo sono terminate tutte 1-0 per i bergamaschi (l’ultima nel marzo 2002 in Veneto con gol di Fausto Rossini). L’Atalanta ha vinto sette delle nove gare casalinghe di Serie A contro il Venezia (1N, 1P), l’ultima delle quali nell’ultimo incrocio a Bergamo del novembre 2001 (1-0, con gol di Fausto Rossini). Il Venezia è rimasto imbattuto nelle due sfide più recenti di campionato disputate contro l’Atalanta, risalenti al campionato di Serie B 2003/04: 0-0 a Bergamo, 1-0 in Veneto con gol decisivo di Paolo Poggi.

Fiorentina-Sampdoria, martedì 30 novembre, ore 18.30

La Sampdoria ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato contro la Fiorentina (2-1 in tutte e due le circostanze) e non colleziona almeno tre successi di fila contro la Viola in Serie A dal febbraio 2005. La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei partite casalinghe di Serie A contro la Sampdoria (2-1 nel settembre 2019): tre pareggi e due successi blucerchiati, in un parziale in cui entrambe le squadre hanno sempre trovato il gol. La Fiorentina ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 11 gare di Serie A contro la Sampdoria, ottenendo tuttavia appena due successi nel parziale (5N, 4P); l’ultima volta che una delle due squadre non è andata a bersaglio in questa sfida è stata nel 2-0 a favore dei Viola nel novembre 2015.

Verona-Cagliari, martedì 30 novembre, ore 20.45

Il Verona è imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie A disputate contro il Cagliari (3V, 2N): l’ultimo successo sardo risale al novembre 2017 (2-1 con Ceppitelli e Faragò che hanno risposto alla rete di Zuculini). Il Cagliari ha vinto solo una volta nella sua storia in trasferta contro il Verona in Serie A (0-2 nel gennaio 1972 con gol di Riva e con un’autorete): nelle altre 15 sfide ben nove vittorie venete e sei pareggi. Il Verona (5/5) è, con Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, una delle tre squadre ad aver vinto tutte le gare disputate in casa da inizio settembre nei cinque grandi campionati europei.

Salernitana-Juventus, martedì 30 novembre, ore 20.45

La Salernitana è imbattuta nelle due sfide casalinghe di Serie A disputate contro la Juventus (1V, 1N), mentre ha perso le due giocate in trasferta. La Salernitana è una delle due sole squadre incontrate nella sua storia in Serie A contro cui la Juventus non ha mai segnato in trasferta (l’altra è il Treviso, sfidato una sola volta fuori casa): nelle due gare interne uno 0-0 e un 1-0 per i campani nel maggio 1999 firmato Di Vaio. La Juventus ha perso entrambe le ultime due sfide di Serie A contro squadre neopromosse (v Benevento e Empoli), i bianconeri non hanno mai registrato tre sconfitte di fila contro queste formazioni nel torneo.

Bologna-Roma, mercoledì 1 dicembre, ore 18.30

La Roma ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A contro il Bologna (1P) e in questo parziale ha segnato 12 reti (2.4 di media a match). Il Bologna ha vinto solo in una delle ultime 12 sfide casalinghe di Serie A contro la Roma (2-0 nel settembre 2018 con Filippo Inzaghi in panchina): quattro pareggi e sette vittorie giallorosse completano il parziale, incluso l’1-5 nell’ultimo match al Dall’Ara, nel dicembre 2020. Il Bologna è (con Udinese e Siena) una delle tre squadre affrontate almeno quattro volte in Serie A con cui José Mourinho vanta il 100% di vittorie: quattro successi su quattro contro gli emiliani, sempre alla guida dell’Inter tra il 2008 e il 2010.

Inter-Spezia, mercoledì 1 dicembre, ore 18.30

Vittoria 2-1 dei nerazzurri al Meazza e pareggio 1-1 al Picco nei due precedenti di Serie A tra Inter e Spezia, entrambi risalenti allo scorso campionato. Lo Spezia ha sempre perso nelle quattro trasferte di Serie A giocate in Lombardia: ko a San Siro con Inter e Milan, due sconfitte a Bergamo contro l’Atalanta. L’Inter è la squadra che vanta più successi interni nei cinque grandi campionati europei dall’inizio della scorsa stagione: (21, completano tre pareggi e una sconfitta).

Genoa-Milan, mercoledì 1 dicembre, ore 20.45

Il Milan ha vinto sei delle ultime nove sfide in Serie A contro il Genoa (2N, 1P), dopo aver perso quattro delle cinque precedenti (1V). Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime quattro trasferte contro il Genoa in Serie A (3V, 1N) e non registra una striscia di imbattibilità di almeno cinque partite fuori casa contro il Grifone nel torneo da quella tra il 1989 e il 2007 (sette – 1V, 6N). Il Milan ha realizzato esattamente due gol in ognuna delle ultime tre trasferte contro il Genoa in Serie A; solo nel 1935 ha segnato almeno due reti in quattro gare di fila fuori casa contro il Grifone nel torneo.

Sassuolo-Napoli, mercoledì 1 dicembre, ore 20.45

Il Sassuolo è imbattuto da due sfide contro il Napoli in Serie A (1V, 1N) e potrebbe evitare la sconfitta per tre partite di fila nel massimo campionato per la prima volta contro i partenopei. Il Napoli ha subito almeno due gol in entrambe le sfide contro il Sassuolo nella scorsa stagione (cinque in totale), tante volte quante nei precedenti 14 match contro i neroverdi nel massimo campionato. In tutti gli ultimi sei incroci al Mapei Stadium in Serie A, Sassuolo e Napoli hanno trovato il gol. Nello stesso periodo, il Napoli ha vinto solo una di queste sei sfide (4N, 1P) dopo aver ottenuto il successo nelle prime due occasioni.

Torino-Empoli, giovedì 2 dicembre, ore 18.30

L'Empoli ha vinto sette sfide contro il Torino in Serie A (8N, 3P): contro nessun'altra squadra i toscani contano più successi nel massimo campionato (come contro il Cagliari). Il Torino ha segnato in tutte le ultime tre sfide contro l'Empoli in Serie A, dopo essere rimasto a secco di gol in 10 dei 15 confronti precedenti nel massimo campionato. I granata non sono mai arrivati a quattro gare di fila con gol contro i toscani nel torneo. In otto delle nove sfide tra Torino ed Empoli in casa dei granata in Serie A, almeno una delle due formazioni non ha trovato il gol. Il Toro è reduce da due clean sheet consecutivi contro i toscani ed ha segnato tre reti nell'ultimo incontro, dopo essere rimasto a secco di gol nei quattro precedenti in casa nel torneo.

Lazio-Udinese, giovedì 2 dicembre, ore 20.45

La Lazio ha vinto 10 delle ultime 13 sfide in Serie A contro l'Udinese (2N, 1P), mantenendo 10 volte la porta inviolata: record sia di successi che di clean sheet per i biancocelesti a partire dal febbraio 2015 nel massimo campionato. L'Udinese ha vinto l'ultima gara disputata all'Olimpico contro la Lazio in campionato (3-1 nel novembre 2020), dopo aver perso le cinque precedenti senza mai trovare il gol. Dopo la sconfitta per 1-3 dello scorso campionato, la Lazio potrebbe perdere due partite casalinghe di fila in Serie A contro l'Udinese per la prima volta dal 2009.