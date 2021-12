Probabili formazioni di Empoli-Udinese

Il lunedì di Serie A si apre con la gara tra Empoli e Udinese , in programma alle 18.30 al Castellani. Gli azzurri hanno ottenuto quattro punti nelle ultime due partite, tutti in rimonta. Contro la Fiorentina ha vinto nel finale il derby toscano, nel turno infrasettimanale invece ha raggiunto sul 2-2 il Torino dopo essere stata sotto di due gol nel corso del primo tempo. Pirotecnico anche il pareggio dell'Udinese, a Roma contro la Lazio: un 4-4 acciuffato al 99' con Arslan, dopo che i bianconeri erano stati avanti per gran parte della gara. La squadra di Gotti, però, ha ottenuto due punti nelle ultime tre giornate e, soprattutto, hanno vinto una sola gara (contro il Sassuolo alla Dacia Arena) nelle ultime dodici.

Solito modulo per Andreazzoli, che potrebbe presentarsi con un'importante novità: il rientro di Bajrami dal primo minuto. Il fantasista classe 1999 è entrato alla grande contro Fiorentina e Torino e potrebbe aver convinto l'allenatore a concedergli spazio dall'inizio, alle spalle della coppia formata da Pinamonti e Di Francesco. A centrocampo dovrebbero esserci Haas ed Henderson ai lati di Ricci. In difesa la linea a quattro formata da Stojanovic, Romagnoli, Luperto e Parisi davanti a Vicario.

La probabile formazione dell'Udinese

approfondimento

Quanti infortunati: situazione squadra per squadra

Gotti costretto a fare i conti con qualche assenza importante, in primis quelle di Molina e Walace per squalifica. Inoltre sono indisponibili anche Becao e Pereyra per infortunio. L'allenatore bianconero, quindi, potrebbe cambiare modulo e passare così a un 4-4-2, con Success al fianco di Beto. Deulofeu agirebbe da quarto a sinistra, con Soppy dall'altro lato e la coppia Makengo-Arslan al centro. In difesa la linea a quattro formata da Nehuen Perez, Nuytinck, Samir e Udogie.

UDINESE (4-4-2) La probabile formazione: Silvestri; Nehuen Perez, Nuytinck, Samir, Udogie; Soppy, Makengo, Arslan, Deulofeu; Success, Beto. All. Gotti