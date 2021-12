Serie A, le partite di oggi

Non è ancora terminata la sedicesima giornata di campionato, che presenta l'appendice con due partite al lunedì sera. Alle 18.30 si affrontano Empoli e Udinese, entrambe reduci nell'ultimo turno da due pareggi pirotecnici rispettivamente contro Torino e Lazio. Granata di Juric che saranno protagonisti alle 20.45, sul campo del Cagliari del grande ex Walter Mazzarri. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.