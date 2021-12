Non c'è storia all'Olimpico, dove l'Inter si impone già dal primo tempo con le reti di Calhanoglu, Dzeko e Dumfries. Un altro ko per la Roma, che ha perso sette delle prime 16 partite di Serie A per la prima volta dal 2008/09. E Mourinho non potrà contare su Mancini e Zaniolo per la sfida con lo Spezia: erano diffidati e sono stati ammoniti

PAGELLE