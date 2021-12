Al Franchi i viola inseguono la terza vittoria di fila contro i campani ultimi in classifica. Italiano si affida allo scatenato Vlahovic spalleggiato da Callejon e Gonzalez. Panchina per Sottil e Saponara. Si rivede Duncan in mezzo, confermato Odriozola in difesa. Colantuono punta sull'ex Ribery insieme a Simy, spazio a Obi e Kechrida dal 1'