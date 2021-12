Probabili formazioni Inter-Cagliari

In difesa torna De Vrij, a centrocampo e in avanti Perisic e Sanchez vanno verso una maglia da titolari; Mazzarri non recupera Nandez.

I nerazzurri vogliono portare a cinque le vittorie consecutive in campionato e per farlo proveranno a battere il Cagliari in questa 17^ giornata di campionato. I rossoblù di Mazzarri a loro volta proveranno a uscire da San Siro con un risultato utile così da muovere una classifica che oggi li vede al terzultimo posto con 10 punti. Fischio d’inizio di Inter-Cagliari previsto per le ore 20.45.

Inter, Perisic e Sanchez verso una maglia da titolari leggi anche Barella: "Il sogno è la seconda stella dell'Inter" Inzaghi ritrova De Vrij che torna titolare in difesa insieme a Skriniar e Bastoni; Ranocchia recupera ma partirà dalla panchina. A centrocampo l’unico ballottaggio è quello relativo al ruolo di esterno sinistro, con Perisic favorito su Dimarco; per il resto giocano Barella, Brozovic e Calhanoglu, con Dumfries a destra. In attacco Alexis Sanchez, in vantaggio su Dzeko, va verso una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2) La probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Cagliari, Mazzarri non recupera Nandez Oltre a Strootman, out dopo l’intervento di pulizia al ginocchio, Mazzarri deve rinunciare anche Nandez costretto a dare forfait per un problema al flessore. I rossoblù si schierano con un 3-5-2 (che può variare in un 3-4-2-1 a gara in corso), con Caceres, Cappitelli e Carboni in difesa; Zappa a destra e Bellanova a sinistra sugli esterni di centrocampo, in mezzo Marin, Grassi e Dalbert. Una possibile alternativa è rappresentata da Bellanova a destra e Dalbert a sinistra. In attacco Keita con Joao Pedro.