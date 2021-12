Probabili formazioni Cagliari-Udinese

Cagliari e Udinese si affrontano dopo aver sfidato le milanesi nel turno precedente: la squadra di Mazzarri ha l'occasione di staccare il Genoa (sconfitto dalla Lazio all'Olimpico) ma i friulani non vogliono assolutamente farsi trascinare nella zona melmosa della classifica. Calcio d'inizio alle 20.45, match da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

Saturday Night su Sky Sport con Cagliari-Udinese: la squadra di Mazzarri, reduce dal poker rimediato a San Siro dall'Inter, ospita i friulani che sette giorni fa hanno sfidato l'altra milanese (1-1 acciuffato da Ibra). Calcio d'inizio alle 20.45, match da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). Telecronaca di Dario Massara, commento di Nando Orsi. A bordocampo Francesco Cosatti e Valentina Caruso.

Mazzarri deve sciogliere un dubbio in attacco: uno tra Pavoletti e Keita Balde sarà il riferimento offensivo della squadra. L'eletto potrà contare sul supporto di Nandez e Joao Pedro. O meglio, su Nandez non c'è certezza ma dovrebbe aver recuperato quindi lo diamo titolare. In caso è pronto Deiola. Anche Ceppitelli dovrebbe farcela.

Udinese, squalificato Success

Cioffi non può contare su Success, espulso nei minuti di recupero di Udinese-Milan. Con tutta probabilità i friulani si schiereranno con una difesa a tre che ritrova Samir (ha scontato la squalifica) e un centrocampo a cinque con esterni Molina e Udogie. In mediana Makengo, Walace e Arslan sembrano sicuri del posto. Per affiancare Beto c'è in pole Deulofeu, ma la Coppa Italia ci ha offerto anche un Pussetto in grande spolvero: l'argentino potrebbe essere una soluzione valida a gara in corso.