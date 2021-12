Sanchez con Dzeko, Dybala out: tutte le probabili

Tutte le ultime dagli inviati di Sky Sport: Pioli conta di recuperare Giroud. Spalletti monitora Mario Rui e soprattutto Insigne. Inter con Dzeko coadiuvato probabilmente da Sanchez. Allegri non vuole rischiare e preserva Dybala. Tra le tante possibili assenze di questa giornata c'è anche Immobile. Lazio quindi con il tridente 'leggero' PROBABILI FORMAZIONI 18^ GIORNATA - I 'CAMPETTI'

Condividi

Nell’idea di molti Milan-Napoli sarebbe dovuta essere una sfida prima contro seconda e invece gli ultimi turni di campionato ci hanno raccontato altro. Ovviamente Simone Inzaghi e la sua Inter sono spettatori interessati ma ci sono anche altre sfide da non perdere in questo penultimo turno dell’anno (e del girone d’andata). Come sempre tifosi e fantallenatori hanno ‘fame’ e fretta

Tranquilli: le notizie per ‘saziare’ tutti sono già in arrivo. Grazie al lavoro del superteam di Sky Sport sarete sempre aggiornati. I nostri inviati hanno già mandato le prime ‘veline’ con ballottaggi, dubbi e situazioni mediche. Attenzione a non perdersi gli aggiornamenti! Ecco quindi il nostro consueto giro dai campi d’allenamento

LAZIO-GENOA, ore 18:30 Lazio, niente Genoa per Immobile

Nel centrocampo biancoceleste torna Milnkovic-Savic, reduce dal turno di squalifica. Se per SMS era scontata la presenza nell’XI titolare, così non era per Luis Alberto, Zaccagni e Pedro: tutti e tre però si sono allenati in gruppo e quindi saranno disponibili per il primo match di giornata. Il grande assente però sarà Ciro Immobile. L'attaccante è influenzato e quindi il tridente biancoceleste sarà composto da Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson. L'unico dubbio a questo punto resta chi mettere tra Luis Alberto e Basic. Per ora resta in leggero vantaggio il primo

Genoa, Cambiaso da monitorare Ci potrebbero essere ulteriori novità nell’XI titolare di Shevchenko contro la Lazio. La situazione nell’infermeria rossoblù vede sempre 4 presenze fisse ma i recuperi di settimana scorsa possono dare nuove alternative. Non al meglio Cambiaso che deve recuperare da un problema muscolare (l'esterno è regolarmente convocato). In difesa Vasquez può tornare dal primo minuto mentre in attacco Destro è favoritissimo per una maglia da titolare. Per l’altro posto in attacco è ballottaggio a 3 ed è ancora tutto da decidere

SALERNITANA-INTER, ore 20:45 Salernitana, dubbio sul sistema di gioco Contro la capolista non sarà certamente semplice per i granata. Colantuono ‘balla’ tra 4-3-3 e 3-5-2. A seconda della decisione finale potrebbero trovare posto nell’XI titolare sia Gagliolo che Kechrida. In mediana Obi prova a scalzare Kastanos mentre in attacco torna disponibile Djuric che ovviamente ambisce ad una maglia da titolare. Ancora in forse Bonazzoli che ha sempre svolto lavoro differenziato in settimana

Inter, davanti tocca a Dzeko Salernitana e Torino per chiudere al meglio l’anno. Ovviamente l’intento di Simone Inzaghi è quello di fare bottino pieno. Vietato rischiare con turnover ampio ora che i nerazzurri sono tornati in testa alla classifica. Resta fuori dalla lista dei convocati Darmian. Spazio quindi senza se e senza ma a Dumfries sulla destra. Dimarco può essere in ballottaggio sia con Bastoni che con Perisic. Davanti torna Edin Dzeko con Sanchez favorito su Lautaro Martinez



ATALANTA-ROMA, sabato ore 15 Atalanta, ampia scelta per Gasperini Prima la Roma e poi il ‘Club’ di Fabio Caressa. Questo il programma del weekend di Gasperini che a Bergamo riceve Mourinho. Squadra al completo, fatta eccezione per il solo Gosens. Davanti torna a disposizione Malinovskyi che si gioca il posto con Ilicic. Maglia pronta per Duvan Zapata (difficile che esista davvero un ballottaggio con Muriel). In mediana pronto a tornare il duo De Roon-Freuler con Koopmeiners da utilizzare a gara in corso. Pasalic resta in ampio vantaggio su Pessina Roma, come sta Smalling? Zaniolo e Mancini rientrano dalla squalifica. Ibanez si è regolarmente allenato in gruppo. Restava da monitorare la situazione di Smalling che era alle prese con un problema alla coscia. Non sono stati necessari esami strumentali e quindi la bilancia pendeva più sul lato della disponibilità. E così sarà visto che l’inglese sarà, salvo sorprese, a disposizione del mister. Mou pronto di nuovo con la difesa a tre. Davanti invece accanto ad Abraham è pronto Zaniolo

BOLOGNA-JUVENTUS, sabato ore 18 Bologna, rientro importante in mediana Potrebbe essere già definitiva l’idea di formazione di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico rossoblù non è uno di quelli che spara 2 o 3 sorpresissime nel proprio XI titolare. Dominguez torna a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica. Accanto a lui ci sarà Svanberg. Hickey favorito per un posto a sinistra mentre davanti solito trio formato da Soriano e Barrow come trequartisti offensivi e Arnautovic quale terminale d’attacco Juventus, Dybala resta a casa Dopo il pari di Venezia la Juve di Allegri dovrà ripartire da Bologna senza Dybala e molto probabilmente ancora senza Chiellini: "Paulo non è convocato, difficile che ci sia Giorgio", le parole dell'allenatore nella conferenza della vigilia. Tornano a disposizione sia McKennie che Kulusevski: solo il primo però è pronto a partire dall'inizio, mentre lo svedese comincerà dalla panchina. In avanti, senza la Joya, a giocare da seconda punta dovrebbe essere Kaio Jorge, su Kean per il ruolo di compagno di Morata. Altro ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro: dovrebbe spuntarla ancora una volta Pellegrini su Alex Sandro. Locatelli ancora non al meglio, in mezzo al campo dovrebbero esserci Bentancur e Rabiot.

CAGLIARI-UDINESE, sabato ore 20:45 Cagliari, Mazzarri riflette dopo la Coppa Il successo in Coppa Italia per 3-1 contro il Cittadella ha ridato un po’ di fiducia ai sardi. Mazzarri a metà settimana aveva ruotato quasi tutta la squadra anche per avere risposte da chi ha giocato meno. Nel tabellino dei marcatori è finito anche Gaston Pereiro che spera così di poter dire la sua per una ipotetica conferma in campionato. Marin, Bellanova e Pavoletti sono rimasti a completo riposo mentre Godin e Keita non erano eppure presenti nella lista dei convocati. Ancora out Walukiewicz. Dietro Caceres e Godin paiono certi del posto. In mediana ci sarà Grassi mentre in attacco, salvo soprese, riecco Joao Pedro e Keita Udinese, tutto già deciso per Cioffi? Come hanno detto i diretti interessati: “La Coppa Italia ha dimostrato che Cioffi può contare anche su chi gioca meno”. Il comodo successo sul Crotone può valere qualche novità in campionato? Al momento pare che Cioffi abbia già tutto in testa. Si prosegue con il 3-5-2: davanti mancherà lo squalificato Success. In difesa pronto il trio Becao, Nuytinck e Samir. In mediana invece si va verso la scelta di Arslan e Makengo ai lati di Walace mentre in attacco l’escluso dovrebbe essere Pussetto

FIORENTINA-SASSUOLO, domenica ore 12:30 Fiorentina, nuovo stop per Pulgar Rientrato in campo, è dovuto uscire dopo appena 12’. Non sembra esserci pace per Pulgar che sperava di essersi lasciato alle spalle la sfortuna. Per lui problema alla caviglia e monitoraggio continuo. Italiano recupera Castrovilli e Nastasic. Il secondo molto difficilmente riuscirà a ritagliarsi uno spazio in una difesa ‘chiusa’ da Milenkovic e Martinez Quarta. Per ‘Castro’ qualche minima possibilità di titolarità ma al momento è più da considerarsi un’arma a gara in corso. In attacco resta in bilico un posto: gli altri due saranno occupati da Vlahovic e Nico Gonzalez Sassuolo, Berardi non preoccupa Cambo forzato nella difesa neroverde data la squalifica di Ayhan. Ferrari, al pari di Berardi, non desta preoccupazione. Entrambi saranno titolari con Chiriches che si candida per riempire il ‘buco’ difensivo. A sinistra c’è ballottaggio tra Rogerio e Kyriakopoulos mentre in mediana Traoré va verso la conferma. Davanti nuova probabile partenza dalla panchina per Boca. Attaccante prescelto sarà Scamacca

SPEZIA-EMPOLI, domenica ore 15 Spezia, niente lesioni per Sala In Coppa Italia hanno riposato Maggiore, Gyasi e Amian. Tutti e tre sono rimasti fuori dalla lista dei convocati ed è un chiaro indizio sulla possibile formazione che Motta schiererà contro l’Empoli. A Roma si era fatto male Sala: gli esami hanno escluso lesioni ma la sua disponibilità resta ancora in bilico. A sinistra va verso una nuova conferma Reca mente in attacco Nzola prova a riprendersi una maglia anche se c’è Verde da scalzare. Per la seconda maglia favorito Manaj Empoli, stagione finita per Haas Andreazzoli in Coppa Italia ha perso una pedina importante. Stagione già finita per Haas: rottura del crociato e in bocca al lupo di cuore. Lo svizzero era spesso stato impiegato dal primo minuto e questo infortunio cambia un po’ le cose. In mediana ci sono comunque Zurkowski, Ricci e Bandinelli anche se Andreazzoli può anche arretrare Henderson con Bajrami trequartista. Davanti si va verso la conferma del duo Cutrone-Pinamonti

SAMPDORIA-VENEZIA, domenica ore 18 Sampdoria, per Gabbiadini nessun problema La presenza in gruppo già a inizio settimana di Manolo Gabbiadini fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi blucerchiati. L’uomo che ha spaccato il derby sarà di nuovo là davanti a guidare l’attacco di D’Aversa con Caputo in vantaggio su Quagliarella (che è ancora alla ricerca del primo gol su azione in questa stagione di campionato). In difesa occhio al ballottaggio tra Yoshida e Ferrari mentre a centrocampo c’è il solito dubbio: Verre sì o Verre no? Dalla sua presenza dipenderà la titolarità di Adrian Silva. Leggera influenza per Ekdal che però non pare potergli precludere la sfida di domenica Venezia, due cambi in difesa? Potrebbe cambiare il 50% della difesa di Zanetti: al centro infatti è pronto a riprendere posto Ceccaroni, di rientro dal turno di stop impostogli dal giudice sportivo. Anche Mazzocchi è in lizza per un posto sulla corsia destra e dovrà vedersela con Ebuehi. Al centro ancora indisponibile Vacca, c’è Kiyine che se la gioca con Crnigoj. Davanti sempre out Okereke: Henry è in pole per il posto al centro del reparto offensivo.

TORINO-VERONA, domenica ore 18 Torino, due dubbi e una probabile assenza Granata reduci dalla sconfitta in Coppa Italia per mano della Sampdoria. Juric affronta il suo passato e vuole fare bella figura. In difesa non ci sarà molto probabilmente Bremer che deve smaltire un problema al polpaccio. Con Rodriguez e Zima ci sarà quindi Buongiorno. In mediana pare quasi tutto deciso con Pobega e Lukic al centro ma sulla sinistra ci sono in lizza Vojvoda e Ansaldi mentre sulla trequarti Brekalo spera di sopravanzare Pjaca anche se quest'ultimo restra leggermente avanti nel ballottaggio

Verona, Barak preservato in Coppa Niente impegno di metà settimana per Barak che nelle ultime uscite aveva accusato qualche problema. Il trequartista non è stato rischiato e pare essere pronto per riprendersi un posto sulla trequarti al fianco di Caprari. C'è in ogni caso sempre aperta l'ipotesi Lasagna. In mediana invece Veloso spera di tornare nell'XI titolare. C'è però da vincere il ballottaggio con Ilic. In difesa il trio dovrebbe comprendere Casale, Magnani e Ceccherini