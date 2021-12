Probabili formazioni Salernitana-Inter

L'Inter che si è appena ripresa la testa della classifica va a far visita all'Arechi, contro la Salernitana che chiude la graduatoria a quota 8 punti. Colantuono si affida al rientrante Ribery per compiere l'impresa, Inzaghi dà fiducia a Sanchez e concede un turno di riposo a Lautaro Martinez. Fischio d'inizio alle ore 20.45, diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 Condividi

Un testacoda che sulla carta non dovrebbe lasciare scampo alla Salernitana, in difficoltà non solo sul terreno di gioco, ma alle prese anche con una situazione societaria decisamente complicata. All'Arechi arriva infatti l'Inter, che nell'ultimo turno ha travolto il Cagliari e scavalcato il Milan in classifica, riprendendosi il primo posto. Il calcio però può sempre riservare delle sorprese e così i nerazzurri dovranno fare attenzione, su un campo comunque molto caldo. Fischio d'inizio alle ore 20.45, diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

La probabile formazione della Salernitana leggi anche Lega A: "Facciamo finire stagione a Salernitana" Dopo lo sfogo che ha seguito la gara di Coppa Italia persa contro il Genoa per la situazione societaria ancora tutta da chiarire, Colantuono prova a concentrarsi sul campo e alla difficilissima sfida contro l'Inter. Per farlo, il primo cambiamento potrebbe arrivare in porta, con le percentuali di Fiorillo che sono in netto rialzo per prendere il posto di Belec. In difesa non ci sarà Veseli e quindi spazio a Gyomber e Bogdan, mentre in mezzo al campo Kastanos è in vantaggio su Di Tacchio. Torna dal primo minuto Ribery, che dovrebbe affiancare Simy, in vantaggio su Djuric e Bonazzoli. SALERNITANA (4-4-1-1) probabile formazione: Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Bogdan, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, Kastanos, Obi; Ribery; Simy. All. Colantuono