L'Assemblea di Lega Serie A ha votato compatta per chiedere la proroga dei termini per la cessione della Salernitana al prossimo 30 giugno. In questo modo si punta a far terminare la stagione sportiva ai campani. La questione sarà discussa dal Consiglio Federale del prossimo 21 dicembre. Il tutto dopo la nota diffusa dai trustee Melior Trust e Wildar Trust che conferma l'indiscrezione di ieri: le offerte ricevute per l'acquisto del club non sono ritenute accettabili

La Serie A punta a far concludere il campionato alla Salernitana. E' quanto emerso dall'assemblea di oggi dei club della Serie A a Milano. Le società, all'unanimità (esclusi la Salernitana e il patron della Lazio Claudio Lotito, che si sono astenuti), hanno votato a favore della richiesta al Consiglio Figc che il trust possa proseguire la gestione e terminare la stagione sportiva. La questione sarà discussa dal Consiglio Federale del prossimo 21 dicembre.

Nota dei trustee: "Nessuna offerta per la cessione è accettabile"

Il tutto arriva poco dopo la nota da parte dei trustee, Melior Trust e Wildar Trust. Ad oggi, infatti, "alcuna delle offerte ricevute per l'acquisto della Salernitana 2021 è accettabile ai sensi dell'atto 'Trust Salernitana 2021' perché carente dei requisiti e/o delle condizioni imposte per l'atto stesso o perché il soggetto offerente non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari congrui per completare l'operazione". I trustee hanno annunciato, inoltre, di aver informato i disponenti e la Figc dello stato della progettata cessione, invitandoli "a valutare un differimento dei termini delle operazioni di vendita con l'obiettivo di assicurare alla Salernitana 2019 la conclusione del campionato in corso al contempo assicurandone l'indipendenza con i disponenti stessi ed i soggetti ad essi correlati".

Il comunicato dei Trustee

Se non dovesse arrivare una proposta congrua entro il 31 dicembre, la Salernitana rischia l'esclusione dal campionato di Serie A. Il 21 dicembre prossimo il Consiglio Federale della Figc affronterà tra i punti all'ordine del giorno la situazione del club campano e le "determinazioni conseguenti". Di seguito, il testo completo del comunicato diffuso dai Trustee:



"Come noto, con l'atto 'Trust Salernitana 2021' i Disponenti hanno affidato agli scriventi Trustee l'incarico di alienare le partecipazioni sociali rappresentanti il 100% della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. a precise condizioni, entro il termine del 31 dicembre 2021. L'atto di Trust ha consentito l'ammissione della "Salernitana" alla partecipazione al campionato di Serie A, stagione sportiva 2021/2022. I Trustee hanno svolto l'incarico affidato osservando esattamente le condizioni contenute nell'Atto di Trust e in particolare - perché obbligo imposto dall'atto di Trust - informando costantemente e tempestivamente la F.I.G.C., delle manifestazioni di interesse e/o delle offerte ricevute, nonché trasmettendo alla stessa la relativa documentazione. In osservanza dei doveri di riservatezza imposti dall'Atto di Trust, oltre che di natura commerciale, i Trustee non hanno reso noto ad alcuno, all'infuori della F.I.G.C., le manifestazioni e/o le offerte ricevute, né i termini economici e/o l'identità dei potenziali acquirenti. All'uopo, occorre precisare che le notizie rilasciate da alcuni organi di stampa, diffusori dei termini economici e dell'identità e i potenziali acquirenti, sono prive di fondamento. Ad oggi, alcuna delle offerte ricevute per l'acquisto della U.S. Salernitana 2021 è accettabile ai sensi dell'atto "Trust Salernitana 2021", poiché carente dei requisiti e/o delle condizioni imposte dall'atto stesso (es: forma dell'offerta; congruità del prezzo; documentazione idonea a verificare l'indipendenza dell'offerente; presenza delle garanzie di solvibilità dell'offerente etc.) o perché, come in ultimo, il soggetto offerente non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari congrui per perfezionare l'operazione. I Trustee hanno informato i Disponenti e la F.I.G.C dell'attuale stato della progettata cessione, rappresentando le criticità conseguenti all'eventuale fallimento delle operazioni di vendita entro il 31 dicembre 2021, e dunque, invitando gli stessi a valutare un differimento del termine delle operazioni di vendita, con l'obiettivo di permettere alla U.S. Salernitana 1919 S.r.l. la conclusione del campionato in corso, al contempo assicurandone l'indipendenza con i Disponenti medesimi ed i soggetti ad essi correlati. Assicurando comunque la prosecuzione dell'incarico ricevuto fino al termine del 31 dicembre 2021, i Trustee potranno, se richiesto e previo accordo con i Disponenti, assicurare continuità nel loro mandato fino al nuovo termine che verrà eventualmente concordato tra Disponenti e F.I.G.C.".

Proroga complicata

Nell’atto notarile di creazione del trustee è indicata la data del 31 dicembre come ultima possibilità per cedere la società, pena l’esclusione della Salernitana dai campionati. Ad oggi la Figc non è intenzionata ad offrire alcuna proroga, a meno che non serva per chiudere l'operazione di vendita: si parlerebbe in questo caso di tempi tecnici, compatibili in non più di 45 giorni.

Cosa accade alla classifica in caso di esclusione della Salernitana?

Fino al 2019, in caso di ritiro o esclusione nel girone di ritorno, venivano considerati validi i punti ottenuti nel girone d'andata. Dal 2019, invece, non c'è più questa distinzione: in caso di esclusione, si annullerebbero i punti fatti contro la squadra oggi guidata da Colantuono. Nel calendario, dunque, ci sarebbe ogni settimana un riposo 'obbligato' per una squadra di A.

Lotito: "Io non c'entro più"

Il patron della Lazio Claudio Lotito, all'uscita dall'assemblea della Lega Serie A: "Lo striscione a Salerno 'liberate la Salernitana da questa gente'? Lo devono chiedere a chi governa la Salernitana, non sono certo a me. Sono indipendenti, io sto fuori. Non ho più nessun potere, sto fuori dalla Salernitana".