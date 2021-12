A due turni dalla conclusione del girone d'andata l'Inter si ritrova di nuovo in testa alla classifica. Dopo 17 giornate di campionato, Inzaghi vanta 3 punti in più rispetto al suo predecessore Conte allo stesso punto della stagione, terminata poi con la vittoria del tricolore. L'attuale mister nerazzurro è in media, a livello di punti, con gli allenatori che sono riusciti ad aggiudicarsi lo scudetto negli ultimi 50 anni. Ecco punti, gol e posizione in classifica alla 17^ delle ultime versioni dell'Inter tricolore