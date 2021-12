Termina in parità al Picco, 1-1 tra i liguri e gli azzurri che conquistano il 5° risultato utile di fila. In avvio ci prova Zurkowski, Pinamonti pericoloso. L'ex Marchizza impegna Provedel prima di deviare nella propria porta il cross di Reca (quarto autogol azzurro in stagione). Di Francesco sfiora il pareggio che arriva con l'autorete di un altro ex (Nikolaou). Il Var toglie un rigore all'Empoli, sfortunato con Henderson. Sei turni senza vittorie per lo Spezia, che resta a +3 sul terzultimo posto

PAGELLE