Due gol a inizio e fine partita decidono la sfida di Marassi. A Gabbiadini bastano 55 secondi per sbloccare la partita su assist di Caputo. Tante chance Samp, soprattutto con Thorsby, per raddoppiare. Ma il Venezia non molla e trova il pari con una magia di Henry a tre dalla fine. Nel finale grandi chance per entrambe per vincerla. Samp a quota 19 punti, Venezia a 17

PAGELLE - MILAN-NAPOLI LIVE